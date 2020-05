Scope Asset Manager Ranking: Viel Bewegung in den Top Ten

Scope hat das Asset Manager Ranking für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. (Bild: Shutterstock.com/corund)



Das Asset Manager Ranking sortiert Fondsanbieter nach ihrem Anteil an Fonds mit TopRating. Derzeit hält rund ein Drittel der mehr als 6.000 bewerteten Investmentfonds ein (A) oder (B) und damit ein Top-Rating. Asset Manager, die für mehr als ein Drittel ihrer Fonds ein solches vorweisen können, liegen über dem Branchen-Durchschnitt.

Grosse Asset Manager: Vanguard übernimmt die Spitze

Bei den grossen Asset Managern mit mehr als 25 von Scope bewerteten Fonds gab es zum Ende des ersten Quartals einen Wechsel an der Spitze. Vanguard Investments liegt mit einer Top-Rating-Quote von 61,8% hauchdünn vor MFS Investment Management mit 61,5%. Ende 2019 lag Vanguard noch mit deutlichem Abstand auf Rang 2 hinter MFS und vor einem Jahr mit einer Top-Rating-Quote von 55,2% noch auf Rang 5.

Auch abseits der Spitze habe es signifikante Verschiebungen im Ranking gegeben, so Scope. Im Vergleich zum Vorjahr sind mit Union Investment, State Street, J.P. Morgan Asset Management und Robeco gleich vier Neueinsteiger in den Top-10. Den grössten Sprung machte dabei Robeco mit einer Erhöhung der Top-Rating-Quote von 36,1% auf 43,6% – was einer Verbesserung im Ranking von Rang 30 auf 10 entspricht. Die Gründe liegen laut Scope in der Verbesserung von mehreren Aktien- und Anleihefonds.

Im Vergleich zum Vorjahr – Stand Ende März 2019 – sind Legg Mason, Vontobel Asset Management, AllianceBernstein und First State nicht mehr unter den zehn Besten vertreten. Alle vier Gesellschaften mussten einen deutlichen Rückgang ihrer Top-Rating-Quote hinnehmen. Am deutlichsten fiel der Rückgang bei Legg Mason aus – von einer Top-Rating-Quote von fast 59,4% und Rang 2 auf 34,5% und nur noch Rang 34.

Zwar hat die DWS mit einer Top-Rating-Quote von 42,3% die Top-10 knapp verpasst, dennoch hat die DWS im Vorjahresvergleich einen beachtlichen Sprung im Ranking von 32 auf 12 gemacht hat. Bei den Fonds der DWS gab es Rating-Verbesserungen auf breiter Front über alle Assetklassen hinweg.

Kleine Asset Manager: Flossbach von Storch stösst vor

Auch bei den kleinen Asset Managern – mit weniger als 25, aber mindestens 8 von Scope bewerteten Fonds – gibt es eine Wachablösung. Seit mehr als einem Jahr führte Lupus Alpha das Ranking der kleinen Asset Manager an. Mit einer Verbesserung der Top-Rating-Quote von 61,5% Ende März 2019 auf nun 83,3% stösst Flossbach von Storch auf die Spitzenposition vor. Im Vergleich zum Vorjahr sind Dimensional Fund Advisors, Polar Capital Partners und Wells Fargo Asset Management nicht mehr unter den zehn Besten vertreten. Alle drei Gesellschaften mussten einen deutlichen Rückgang ihrer Top-Rating-Quote hinnehmen. Dafür zogen EFG Asset Management, Nomura Securities und VanEck Asset Management neu in die Top-10 ein.

Das Rating Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko.