Scope Award 2022: Luzerner Kantonalbank landet Hattrick

Die Luzerner Kantonalbank hat den Scope Award 2022 in der Kategorie "Bester Asset-Manager Spezialanbieter CH" gewonnen. Sie erhält diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge. Die Ratingagentur Scope bewertet in dieser Sparte Fondsgesellschaften, die acht bis maximal 24 Fonds verwalten.