SFP verstärkt Sales-Abteilung

Peter Schranz, Client Relationship Manager, Swiss Finance & Property Group



Die Swiss Finance & Property Group (SFP) verstärkt ihre Sales-Abteilung gleich mit zwei neuen Fachkräften, wie SFP am Freitag mitteilte. Im Juni sind Christoph Tanner und im Juli Peter Schranz zum Unternehmen gestossen. Die beiden Client Relationship Manager rapportieren an Urs Kunz, Head of Client Relationship Management & Marketing.

Tanner wechselt von der NN Investment Partners, wo er die letzten fünf Jahre als Senior Relationship Manager tätig war. Er verfügt über einen MBA und ist Certified International Investment Analyst.

Schranz, der in seinen 18 Jahren bei Vontobel zuletzt die Funktion Executive Director und Senior Advisor Derivatives wahrnahm, bringt seine langjährige Vertriebskompetenz zu strukturierten Produkten ins Unternehmen ein.