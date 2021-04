Sicherer Hafen oder Renditebringer? China-Anleihen können beides sein

Uta Fehm, Managing Director, Senior FI Strategist, UBS Asset Management



Was erwarten Anleger von Anleihen? Es sind bekannte Dinge wie eine gute Gesamtrendite, regelmässige Coupon-Zahlungen oder eine stabilisierende Wirkung in einem gemischten Portfolio. Nun leben wir schon lange in einem Tiefzinsumfeld und das dürfte auf absehbare Zeit so bleiben. Was bleibt, ist auch die Herausforderung für viele Anleger, ihre Renditeziele zu erreichen, ohne dabei ihr Risiko-Budget zu überschreiten.

Vertraute Pfade verlassen

Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte ist die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen gestiegen. Während in früheren Phasen von Aktienkorrekturen Anleihen guter Qualität mit deutlich positiven Renditen für den gewünschten Ausgleich sorgten, hat dieser Diversifikationseffekt in den letzten Jahren ab- und das Portfoliorisiko entsprechend zugenommen. Diese Beobachtungen treffen hauptsächlich auf Anleihen von Schuldnern aus sogenannten Developed Markets wie den USA oder Europa zu. Dort befinden sich die Zinsen auf rekordtiefen Niveaus, und die betreffenden Zentralbanken haben kaum mehr Spielraum für Zinssenkungen, um im Falle des Ausbleibens einer erwarteten Erholung die Anleihenkurse zu stützen.

Es gilt somit, neue Märkte in das Anlageuniversum einzubeziehen, und hier hat Asien, insbesondere China, einiges zu bieten.

Die wirtschaftlichen Gewichte werden sich weiter nach Asien verschieben, denn dort leben rund 60 Prozent der Weltbevölkerung.

China als die mit Abstand stärkste Wirtschaftsmacht dieser Region wird während der nächsten 10 Jahre rund 30 Prozent zum globalen Wachstum beitragen (Quelle: UBS Chief Investment Office).

Eigenschaften, die gefragt sind

Dennoch sind Investoren in China onshore nach wie vor deutlich unterinvestiert, wenn man die wirtschaftliche Stellung des Landes als Massstab nimmt. Das wird sich ändern, nur schon deshalb, weil chinesische Anleihen zunehmend in die globalen Indizes integriert werden, was zu steigenden Geldflüssen von internationalen, an diesen Indizes orientierten Investoren führt. Für chinesische Anleihen sprechen aber noch mehr überzeugende Gründe:

höhere Renditen . Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt derzeit bei über 3%, was zwischen 300 und 400 Basispunkten über jenen westlicher Referenzindizes liegt. UBS Asset Management erwartet, dass dies angesichts der unterschiedlichen und unkorrelierten chinesischen Geldpolitik, die von inländischen Faktoren bestimmt wird, so bleiben dürfte.

. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt derzeit bei über 3%, was zwischen 300 und 400 Basispunkten über jenen westlicher Referenzindizes liegt. UBS Asset Management erwartet, dass dies angesichts der unterschiedlichen und unkorrelierten chinesischen Geldpolitik, die von inländischen Faktoren bestimmt wird, so bleiben dürfte. eine vergleichsweise stabile Wertentwicklung der Staatsanleihen in volatilen Phasen, womit sich diese Titel immer mehr zu einem sicheren Hafen für global orientierte Anleger entwickeln.

der Staatsanleihen in volatilen Phasen, womit sich diese Titel immer mehr zu einem sicheren Hafen für global orientierte Anleger entwickeln. eine geringe Korrelation zu den etablierten Anleihenmärkten , denn Chinas wirtschaft­liche und politische Zyklen sind weitgehend unabhängig von der Politik der US-Notenbank oder der Volatilität des US-Bankensektors - anders, als dies in westlichen Volkswirtschaften der Fall ist.

, denn Chinas wirtschaft­liche und politische Zyklen sind weitgehend unabhängig von der Politik der US-Notenbank oder der Volatilität des US-Bankensektors - anders, als dies in westlichen Volkswirtschaften der Fall ist. die zunehmende Alterung der Gesellschaft und die dadurch nötige Reform des Rentensystems . Wie in anderen Ländern wird dies zu einer steigenden Nachfrage nach Anleihen führen, um damit Renteneinkommen zu erwirtschaften.

. Wie in anderen Ländern wird dies zu einer steigenden Nachfrage nach Anleihen führen, um damit Renteneinkommen zu erwirtschaften. der Renminbi als mögliche Reservewährung: Aufgrund des steigenden Einflusses Chinas auf wirtschaftlicher und politischer Ebene dürfte auch die Währung an Bedeutung gewinnen und sich als weitere globale Reservewährung etablieren.

Selbstverständlich müssen sich Anleger der Risiken dieser Anlageklasse bewusst sein. Dazu gehören mögliche Währungsschwankungen, die Eigenschaften chinesischer Firmenstrukturen oder die Liquidität und Transparenz bei Unternehmensanleihen. Dank ausgewiesener Kenntnisse der Märkte und Präsenz vor Ort bietet UBS Asset Management die nötigen Voraussetzungen für ein erfolgreiches China-Engagement.

In China unterinvestiert (Anteil der Länder am globalen BIP vs. Anteil an globalen Bond-Indizes)



Quelle: Bloomberg, per Dezember 2020



Erfahren Sie mehr über das Investieren in China: ubs.com/china-now

