SIX führt den Handel mit Krypto-Futures rund um die Uhr ein

Die Einführung der neuen Dienstleistung wird für das dritte Quartal 2022 erwartet, wie SIX am Donnerstag mitteilte. Zunächst werden zentral geclearte Bitcoin- und Ethereum-Futures eingeführt, die in USD gehandelt und abgerechnet werden - handelbar an fünf Tagen in der Woche und 23 Stunden am Tag. In einem nächsten Schritt soll dann das gesamte neue Produktspektrum rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche (24/7) handelbar sein.

"Mit dem durch diese Kooperation geschaffenen Zugang zu hoher institutioneller Liquidität bieten wir attraktive Markteinstiegschancen in den aufstrebenden Krypto- und Blockchain-Finanzmarkt", sagt David Mercer, CEO der LMAX Group. Und Javier Hernani, Head Securities Services von SIX, ergänzt: "Für SIX ist diese Initiative in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein. Wir machen erhebliche Fortschritte bei unserer digitalen Asset-Clearing-Strategie und erweitern unser Portfolio an geclearten Anlageklassen. Gleichzeitig bietet sich uns die Gelegenheit, die Stärken unserer Infrastrukturen in der Schweiz und in Spanien zusammenzuführen, da wir auf beiden Seiten auf ein vielfältiges Projektteam mit versierten Expertinnen und Experten zurückgreifen können."

Der Markt für digitale Asset-Ökosysteme wachse kontinuierlich und die Nachfrage nach robuster Handelsinfrastruktur steige, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Krypto- und traditionelle Kapitalmärkte würden zunehmend zusammenwachsen. Die LMAX Group betrachte den ununterbrochenen Handel als Einstieg in den vollständigen, offenen Marktzugang, der ein effizienteres Funktionieren der Kapitalmärkte und eine verstärkte globale Handelstätigkeit einläute.