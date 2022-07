SIX mit stabilem Ergebnis im ersten Halbjahr

SIX konnte den Betriebsertrag im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich praktisch gleich halten. (Bild: ZVG)



Trotz zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen konnte SIX den Betriebsertrag im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich praktisch gleich halten (+0,8%), wie der Finanzinfrastrukturbetreiber am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt erhöhte sich das Umsatzwachstum auf 2,6%. Das diversifizierte Geschäftsmodell von SIX habe sich dabei erneut bewährt. Die Investitionen der letzten drei Jahre in die Geschäftseinheit Banking Services hätten zu positiven Entwicklungen in der Berichtsperiode geführt, beispielsweise in den Bereichen Debit & Mobile Services, Bancomaten und der digitalen Rechnung eBill. Diese konnten laut Medienmitteilung Ertragsrückgänge in anderen Geschäftseinheiten grösstenteils kompensieren, die aufgrund von Währungseffekten und ungünstigen Marktentwicklungen resultierten.

Investitionen in die Infrastruktur und Integrationsaufwendungen führten im Vorjahresvergleich zu einem Kostenanstieg von 3,5%. Insgesamt ergibt sich dadurch ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 213,7 Mio. CHF, was einem Minus von 5,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt mit 161,4 Mio. um 4,9% über dem Vorjahresniveau. Dies ist laut SIX auf einmalige Effekte im Finanzerfolg zurückzuführen, die sich hauptsächlich durch die vollständige Übernahme des Transaktionsregisters REGIS-TR ergaben. Der Konzerngewinn steigt um 12,1% auf 121,3 Mio. CHF.

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie

SIX habe in der Berichtsperiode diverse weitere Meilensteine bei der Umsetzung ihrer Strategie erreicht und konnte Volumen, Reichweite und Produktivität steigern, heisst es weiter. So vollzog mit Xlife Sciences das erste KMU im neuen Schweizer KMU-Segments "Sparks" seinen Börsengang. Gleichzeitig verzeichnete das entsprechende, bereits länger bestehende Pendant des spanischen Marktes "BME Growth" sechs Börsengänge. Im Bereich des internationalen Verwahrungsgeschäfts expandierte SIX nach Singapur und lancierte eine neue Clearing-Plattform für die skandinavischen Märkte. Für die Anlagethemen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hat SIX ihr Datenangebot weiter ausgebaut und im Bereich Open Banking ihre Plattform bLink im Markt stärker etabliert.

Bei der Integration der spanischen Bolsas y Mercados Españoles (BME) hat SIX im ersten Halbjahr weitere Schritte umgesetzt. Unter anderem hat sie im Februar die im Schweizer Markt gut etablierte Referenzdatenplattform Connexor im spanischen Markt eingeführt und ermöglicht Kunden dort neu seit Juni die Abwicklung und Verwahrung von Schweizer Wertpapieren über ihren spanischen Zentralverwahrer Iberclear.