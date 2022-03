SIX richtet Organisationsstruktur neu aus

SIX fasst die im Börsengeschäft tätigen Business Units bis Ende 2022 in einer neuen Einheit mit dem Namen «SIX Exchange Group» zusammen. Diese Einheit wird zusammen mit «SIX Banking Services» und der Beteiligung an Worldline unter dem Dach von SIX Group tätig sein. Die aktuellen Eigentumsverhältnisse und Governance bleiben unverändert.