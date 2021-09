SIX und Inventx kooperieren bei Open Finance

Open Banking und die Weiterentwicklung Open Finance ist eines der zentralen Themen für die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes. (Bild: Shutterstock.com/Blue Planet Studio)



Diese Zusammenarbeit ist – nach der im März verkündeten Zusammenarbeit zwischen Swisscom und SIX – ein zweiter wichtiger Schritt zur Umsetzung von Open Finance in der Schweiz, wie es von Unternehmensseite heisst. Die Kooperationen ermöglichen Finanzinstituten und Drittanbietern den vereinfachten Zugang zum Schweizer Open-Finance-Ökosystem.

Noch vor einem Jahr herrschte spürbare Zurückhaltung gegenüber der wachsenden Open-Finance-Bewegung in der Schweiz: Zu wenig Standardisierung und Koordination zwischen den verschiedenen Initiativen und Marktlösungen. Inventx und SIX haben sich deshalb entschlossen, ihre jeweiligen Plattform-Angebote interoperabel zu gestalten. So wird dem Markt zukünftig eine ganzheitliche End-to-End-Lösung für die Operationalisierung von Open Finance angeboten.

Solche technischen Kooperationen zwischen bestehenden Plattformen sind wichtig, weil sie die Anbindung an Open-Finance-Ökosysteme vereinfachen und standardisieren. Je mehr Akteure an den Ökosystemen teilnehmen können, desto stärker greift der Skalierungseffekt für innovative Partnerschaften und neue API-basierte Geschäftsmodelle auf dem Schweizer Markt.

Inventx und SIX bündeln die Stärken ihrer Angebote ix.OpenFinancePlattform (ix.OFP) und bLink, um Finanzinstituten und Drittanbietern die gegenseitige Anbindung bzw. die Integration in Ökosysteme durch einen abgestimmten Prozess zu vereinfachen. Die jeweiligen Plattform-Angebote bleiben dabei weiterhin unabhängig voneinander im Markt bestehen.

Im Rahmen dieser «Co-opetition» – einer Kooperation zugunsten des Markts bei gleichzeitigem Wettbewerb der Angebote – profitierten die Teilnehmer gleich doppelt, wie SIX festhält: Nach einer erfolgreichen Anbindung können sie zwischen den besten Services sowohl auf der ix.OFP als auch auf bLink auswählen.

Mit der Zusammenarbeit setzen SIX und Inventtx ein weiteres positives Zeichen in der Diskussion um mehr Standardisierung – insbesondere gegenüber Finanzinstituten. Beide Unternehmen sind überzeugt, dass alle Teilnehmer und der Schweizer Finanzplatz insgesamt von der Bildung übergreifender Open-Finance-Ökosysteme profitieren.