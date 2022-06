Société Générale stellt Schweizer Wertpapiergeschäft unter neue Leitung

Isabelle Salomone, Leiterin der Société Générale Securities Services in der Schweiz (Bild: ZVG)



In ihrer neuen Funktion leitet Isabelle Salomone das Wertpapierdienstleistungsgeschäft in der Schweiz und soll das Geschäft im Land mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltern ausbauen, wie Société Générale am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig soll sie die Synergien mit der Gruppe und ihrem internationalen Netzwerk stärken. Von Zürich aus berichtet sie an Anne Marion-Bouchacourt, Group Country Head für die Schweiz und Managing Director der SG Zurich Branch, sowie an Nathan Derhy, Head of International Coordination der SGSS. Salomone tritt die Nachfolge von David Cihla an, der nach mehr als 20 Jahren bei der Société Générale kürzlich in den Ruhestand getreten ist.

Salomone verfügt über einen fundierten Hintergrund im Bereich Wertpapierdienstleistungen und über 24 Jahre Erfahrung innerhalb der Gruppe. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Kunden in komplexen Projekten sowie bei der Strukturierung und Umsetzung innovativer Dienstleistungsangebote für verschiedene Kundensegmente wie Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Makler.