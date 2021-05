Violaine Augustin-Moreau, Head Location Romandie, Solusfonds



Die Solufonds baut ihre Position in der Westschweiz weiter aus und stellt Violaine Augustin-Moreau als Head Location Romandie ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Als Mitglied der Geschäftsleitung und an der Spitze eines 15-köpfigen Teams wird sie zudem für den Bereich Shared Services zuständig sein, der die Abteilungen Legal & Compliance, IT, Tax, Finance & Controlling und Internal Services umfasst.

Augustin-Moreau hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft der KEDGE Business School mit Spezialgebiet Buchhaltung, Audit & Controlling und kann 17 Jahre Erfahrung im Asset Management vorweisen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 2005 bei PricewaterhouseCoopers als Audit Senior Manager Asset Management in Luxemburg und später in Singapur und in der Schweiz. 2016 wurde sie Executive Director bei Realstone, der Immobilienfondsleitung der Realstone-Gruppe.