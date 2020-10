Solufonds engagiert Leiter Fondsbuchhaltung

Aurélien Codet, Leiter des Departements Fondsbuchhaltung, Solufonds



Solufonds hat Aurélien Codet als neuen Leiter des Departements der Fondsbuchhaltung engagiert, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Er ist in Zürich stationiert und soll zusammen mit seinem fünfköpfigen Team die institutionellen Kunden betreuen und das Dienstleistungsangebot der Fondsbuchhaltung steuern und weiterentwickeln. In seinen fast 15 Jahren im Finanzsektor war Aurélien Codet 13 Jahre lang im Anlagefondsbereich tätig und arbeitete fünf Jahre lang als stellvertretender Head of Operations bei der RBC Investor Services Bank in Zürich. Davor hatte er verschiedene leitende Funktionen in der Fondsverwaltung und im Kundenmanagement bei RBC inne. Codet hat einen MBA und ein Diplom der ISM (Paris) und ihrer Partnerhochschulen ISEG (Paris) und Saint-John’s University (New York).