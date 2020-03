Swiss FinTech Awards 2020 verliehen

Legartis gewinnt in der Kategorie "Early Stage Start-up of the Year" mit einer Softwarelösung, um rechtliche Dokumente durch künstliche Intelligenz zu identifizieren, zu klassifizieren und zu verstehen.



Mit dem Ziel der Standortförderung wird seit 2015 rund um die von der "Finanz und Wirtschaft" organisierten Swiss FinTech Awards das stärkste Schweizer Fintech-Ökosystem unterhalten. Dieses Netzwerk von zahlreichen Partnerorganisationen und Fintech-Experten verleiht 2020 zum fünften Mal die Swiss FinTech Awards für Schweizer FinTech Start-ups und Influencer in den Kategorien "Early

Stage Start-up of the Year", "Growth Stage Start-up of the Year" und "Fintech Influencer of

the Year".

Die Kategorie "Early Stage Start-up of the Year" umfasst Fintech Start-ups mit Schweiz-Bezug, die zum Zeitpunkt der Bewerbung am Product-Market-Fit arbeiten und beispielsweise einen ersten Prototypen oder ein erstes Produkt vorweisen können. Legartis gewinnt dieses Jahr diese Kategorie mit einer Softwarelösung, um rechtliche Dokumente durch künstliche Intelligenz zu identifizieren, zu klassifizieren und zu verstehen. Das Angebot von Legartis ist interessant für die Finanzbranche sowie für andere Industrien wie Automotive, Pharma oder das produzierende Gewerbe.

Die Kategorie "Growth Stage Start-up of the Year" umfasst Start-ups, welche ein erfolgreiches Produkt am Markt und ein funktionierendes Geschäftsmodell haben sowie einen Wachstumskurs vorweisen können. Instimatch Global ist diesjähriger Sieger in dieser Kategorie. Das Start-up ist eine Plattform für Geldmarktprodukte, mit der kurzfristige Liquidität effizienter zwischen institutionellen Kreditnehmern und -gebern zirkulieren kann. Dank der Plattform wird die Transparenz und die Anzahl verfügbarer Gegenparteien für die mit dem Liquiditätsmanagement betrauten Treasury-Abteilungen signifikant erhöht. Dies stellt eine entscheidende Innovation in einem wichtigen Finanzbereich dar, der bis heute grösstenteils auf veralteten Prozessen beruht. Mit ihrem Angebot, ist Instimatch Global auf einem beeindruckenden globalen Wachstums- und Expansionskurs, wie es in der Medienmitteilung von Swiss Fintech Awards heisst.

Die Kategorie "Fintech Influencer of the Year" wurde für Persönlichkeiten oder Organisationen geschaffen, die die Schweizer Fintech-Szene positiv prägen. Der F10 FinTech Incubator & Accelerator wird für sein langjähriges und umfassendes Engagement für Innovation und die Expansion nach Singapur zum diesjährigen Sieger in dieser Kategorie gewählt.