Swiss Prime Site Solutions baut Fonds-Team auf

Maximilian Hoffmann, CIO Fonds, Swiss Prime Site Solutions



Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat dem Real Estate Asset Manager Swiss Prime Site Solutions die Bewilligung als Fondsleitung erteilt. Um die Dienstleistungen rund um Immobilienfonds operativ starten zu können, wurden mit Maximilian Hoffmann, Fabian Linke und Samuel Bergstein drei ausgewiesene Spezialisten an Bord geholt, wie die Immobiliengesellschaft am Montag mitteilte.

Hoffmann wird ab 1. Oktober die Position als CIO Fonds übernehmen. Er verfügt über einen Master in Business Administration (MBA) der Universität St. Gallen (HSG), einen Bachelor of Science in Immobilienwirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen, ist Member der RICS und diplomierter Swiss Fund Officer. Er ist seit acht Jahren im Konzern der Swiss Prime Site unter anderem in den Funktionen als Head Asset Management Services, Portfoliomanager und Head Strategic Advisory. Zuvor war er als Consultant bei KPMG im Bereich Corporate Finance Real Estate tätig.

Linke verantwortet seit 1. August 2021 als Head Business Development & Fundraising die Kundenbetreuung und Geschäftsentwicklung. Er verfügt über einen Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate der Universität Zürich sowie einen Bachelor of Arts (BA) in Banking and Finance der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und ist Member der RICS. Zuvor war er über 14 Jahre bei Credit Suisse Global Real Estate, drei Jahre bei Swiss Finance & Property sowie bereits 2015 für knapp ein Jahr bei Swiss Prime Site.

Bergstein wird ab 1. Oktober 2021 Head Acquisitions & Sales. Er hat einen Abschluss als BSc in Banking & Finance der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und als Certified Real Estate Investment Analyst (CREA) der Universität Regensburg IREBS. Er ist seit über sechs Jahren für die Swiss Prime Site Gruppe tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Immobilienbranche.