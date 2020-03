Swisscanto Invest holt ESG-Spezialisten von RobecoSAM

Fabio Pellizzari, Head of ESG Strategie & Business Development



Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Swisscanto Invest, übernimmt ein vierköpfiges Team des ESG-Spezialisten RobecoSAM, wie die ZKB am Dienstag mitteilte. Das neue Team wird organisatorisch im Bereich Business Development unter der Leitung von Steve Michel, Leiter Business Development, geführt und in der Anfangsphase von René Nicolodi, Stv. Leiter Asset Management und Leiter Equities & Themes, aktiv unterstützt.

Fabio Pellizzari übernimmt die neu geschaffene Stelle des Head of ESG Strategie & Business Development. In seiner neuen Position wird er die Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von Swisscanto Invest verantworten und das ESG Committee leiten. Zuletzt war Pellizzari bei RobecoSAM Head of Products & Engineering und mitunter für das Produktmanagement und das Quantitative ESG Research verantwortlich.

Als weiteres Teammitglied stösst Ruben Feldman zu Swisscanto Invest. Feldman wird die proprietäre ESG Data Science Plattform für die Produkte und Services von Swisscanto Invest weiterentwickeln und skalieren. Feldman leitete bei RobecoSAM das Quantitative ESG Research & Licensing. Antonio Granell, der bei RobecoSAM als Quantitative ESG Analyst angestellt war, wird bei Swisscanto Invest ebenfalls die ESG Data Science weiterentwickeln. Eleanor Willi, bei RobecoSAM als ESG Investment Spezialist tätig, wird auf ESG Daten- und Projektseite die Implementation der Nachhaltigkeitsstrategie über das gesamte Asset Management vorantreiben und implementieren.