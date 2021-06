SZKB mit Wechsel in der Filiale Küssnacht

Daniela Zemp, neue Leiterin der Filiale Küssnacht der Schwyzer Kantonalbank



Daniela Zemp übernimmt per 1. Juli die Leitung der Filiale Küssnacht der Schwyzer Kantonalbank (SZKB), wie die Bank am Montag mitteilte. Sie löst Walter Rupf ab, der Ende September in Pension gehen wird. Die 37-Jährige Zemp ist gebürtige Luzernerin und wohnt in Emmenbrücke. Sie kenne aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten bei anderen Banken in der Region die Anforderungen und Wünsche der Kunden an eine gesamtheitliche Beratung und Betreuung in den Bereichen Anlage, Finanzierung und Vorsorge sehr gut, heisst es in der Medienmitteilung.

Daniela Zemp ist dipl. Betriebswirtschafterin HF. Neben ihrer beruflichen Entwicklung hat sie die Ausbildung zur Dipl. Bankwirtschafterin HFBF abgeschlossen und das SAQ-Zertifikat "Certified Wealth Management Advisor CWMA" erlangt.