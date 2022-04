T. Rowe Price holt Chief Operating Officer von Fannie Mae

Kimberly Johnson, Chief Operating Officer, T. Rowe Price Group (Bild: ZVG)



T. Rowe Price Group hat Kimberly Johnson per 29. April zur Chief Operating Officer (COO) ernannt, wie der Asset Manager am Freitag mitteilte. Johnson wird an Rob Sharps, CEO und President, berichten und dem Management Committee angehören. Als COO wird Johnson die Bereiche Global Technology, Global Investment Operations, Global Client Account Services, Entreprise Change, Real Estate & Workplace Services, Entreprise Risk und die regionalen Operation Teams leiten.

Johnson kommt von Fannie Mae zu T. Rowe Price, wo sie als Executive Vice President, Chief Operating Officer und Mitglied des Management Committee tätig war. Als COO von Fannie Mae leitete sie ein Team von 3600 Mitarbeitern und ein Betriebsbudget von 1,4 Mrd. USD und war für die Bereiche Technologie, Betrieb, Daten, Modellierung, Analyse, Informationssicherheit, Ausfallsicherheit, Innovation und Strategie des Unternehmens verantwortlich. Sie leitete auch die digitale Transformation von Fannie Mae.

Johnson hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der Princeton University und einen MBA von der Columbia University. Sie ist Vorstandsmitglied bei Eli Lilly und zahlreichen gemeinnützigen Organisationen. Ausserdem ist Johnson Mitglied des Kuratoriums der Princeton University.