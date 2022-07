Thomas Rühl wird CIO der Schwyzer Kantonalbank

Thomas Rühl, CIO der Schwyzer Kantonalbank per 1. August 2022 (Bild: ZVG)



Per 1. August steigt Thomas Rühl bei der SZKB ein. Er stösst von der Schweizerischen Bankiervereinigung, wo er seit April 2019 als Leiter Research tätig war, zur SZKB. Seine berufliche Karriere startete er 2005 bei der Credit Suisse als Ökonom. Von 2010 bis 2016 übernahm er eine Schlüsselrolle als Leiter Regional Research. In dieser Zeit baute Thomas Rühl seine Expertise über die regionalen Besonderheiten der Wirtschaftsräume in der Schweiz, makroökonomische Themen und Finanzmärkte auf, heisst es in einer Medienmitteilung der SZKB.

Von 2017 bis 2019 war Rühl Leiter Business Consulting für die BAK Economics in Zürich. Thomas Rühl verfügt über ein Volkswirtschaftsstudium der Universität Zürich und einen Executive Master of Business Administration des IMD in Lausanne.

Lorenz Keller, Leiter Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: "Mit Thomas Rühl haben wir eine im Research versierte und energievolle Führungspersönlichkeit gewinnen können, die einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung der SZKB zur Anlage- und Vorsorgebank leisten wird."