ThomasLloyd stellt Marketing unter neue Führung

In dieser neu geschaffenen Position als Leiter Corporate Marketing bei ThomasLloyd wird Marc Fischer für die Marketingaktivitäten im Segment der professionellen und institutionellen Anleger weltweit verantwortlich sein, wie der unabhängige Impact-Investor, Berater und Vermögensverwalter am Donnerstag mitteilte. Fischer arbeitet seit Anfang August von Zürich aus und berichtet direkt an den CEO Michael Sieg.

Fischer kommt von Fidelity International in Zürich, wo er vier Jahre lang tätig war, zuletzt als Leiter Marketing für Schweiz, Österreich und die CEE-Region. Davor war er während seiner siebenjährigen Tätigkeit bei der Credit Suisse in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, insbesondere als Global Head of Marketing bei Credit Suisse Asset Management.