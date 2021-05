Twint: Interims-CIO zum Chief Information Officer befördert

Simon Wehrli, Chief Information Officer, Teint



Simon Wehrli hatte bereits während der letzten Monate die Position als Chief Information Officer (CIO) interimistisch inne. Nun ist er vom Verwaltungsrat zum neuen CIO befördert worden, wie Twint am Montag bekanntgab. Der ausgebildete Informatiker startete sein Engagement bei Twint im Jahr 2017 als Software Architect. Seit 2019 ist er als Chief Technology Officer und stellvertretender CIO für den Bereich Architektur und Technologie zuständig. Davor war er als Selbständiger in der Entwicklung von mobilen Apps tätig und zählte auch grosse Firmen aus der Finanzbranche zu seinen Kunden. Er hält einen Bachelor of Science in Informatik.

Die Kern-Geschäftsleitung von Twint setzt sich neu aus Markus Kilb (Chief Executive Officer), Anton Stadelmann (Chief Customer Officer, Deputy CEO) und Simon Wehrli (Chief Information Officer) zusammen.