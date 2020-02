UBS: Hamers folgt auf Ermotti

Ralph Hamers löst Sergio Ermotti als CEO der UBS.



"Ralph Hamers ist der richtige CEO, um unsere Bank durch die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen. Er ist ein erfahrener und sehr respektierter Branchenkenner mit einer ausgewiesenen Expertise in der digitalen Transformation", kommentiert UBS-Verwaltungsratspräsident Axel A. Weber den CEO-Wechsel. Hamers verfüge über einen eindrücklichen Leistungsausweis, mit über sechs Jahren an der Spitze der ING Group. Dieser Schritt kommt für einige Branchenkenner überraschend früh und ist vor dem Hintergrund des tiefgreifenden und raschen Wandels der gesamten Branche zu betrachten.

"Der Verwaltungsrat dankt Sergio P. Ermotti aufrichtig für seinen ausserordentlichen Einsatz und Beitrag, den er über die vergangenen neun Jahre, in denen er als CEO tätig war, zum Erfolg der Bank geleistet hat. Ich möchte Sergio meinen persönlichen Dank aussprechen für das partnerschaftliche Verhältnis über die gesamte Zeit hinweg sowie für die konstruktive Zusammenarbeit während des Nachfolgeprozesses", meint Weber weiter.

Ralph Hamers stiess 1991 zu ING Group. Während seiner erfolgreichen Karriere hatte er diverse Positionen in verschiedenen Geschäftsbereichen und Märkten inne, bevor er 2013 zum CEO ernannt wurde. Unter seiner Führung hat sich ING Group einem fundamentalen Wandel ihres Betriebsmodells unterzogen und gilt heute als eines der besten Beispiele für digitale Innovation im Bankensektor, betont die UBS in ihrem Mediencommuniqué. Ralph Hamers verfügt über einen Master in Betriebsökonometrie und Operations Research der Tilburg Universität in den Niederlanden und ist Vorstand der Europäischen Bankengruppe, einer führenden europäischen Bankenvereinigung.