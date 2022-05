UBS lanciert rein digitale Sortimentslinie

UBS macht vorwärts mit der Digitalisierung ihres Angebots. (Bild: Shutterstock.com)



Zu Beginn richtet sich UBS key4 primär an Neukunden in der Schweiz, die ihre Bankgeschäfte ausschliesslich digital abwickeln wollen, wie UBS am Donnerstag bekannt gab. Die neue Sortimentslinie ist in die bestehende UBS Mobile Banking App integriert und bietet in einem ersten Schritt ein digitales Basisangebot mit einem Privatkonto, zwei Sparkonten, eines davon nachhaltig, einer Prepaidkarte mit attraktiven Wechselkursen und Mobile Payment (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und weiteren), einer Debitkarte, UBS Twint und UBS KeyClub. Schritt für Schritt würden weitere neue, digitale Angebote in die UBS key4 Sortimentslinie integriert. Dazu gehören auch anspruchsvollere Themen wie Vorsorgen oder Anlegen.

Sabine Keller-Busse, Präsidentin von UBS Schweiz, kommentierte: "Die neue rein digitale Sortimentslinie UBS key4 bildet einen zentralen Teil der umfassenden Digitalisierung von UBS in der Schweiz. Ich bin überzeugt, dass künftig nur ein nahtloses und integriertes Angebot an digitalisierten Bankdienstleistungen den sich immer weiter verändernden Kundenbedürfnissen gerecht wird. Deshalb werden wir Schritt für Schritt das gesamte Angebot digitalisieren, von einfachen bis zu komplexen Leistungen – durchgängig, konsequent, integriert."