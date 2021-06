UBS mit Wechsel in der Direktion Romandie

Patrick Bourlod übernimmt die Generaldirektion der UBS in der Romandie. (Bild: ZVG)



Patrick Bourlod übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Verantwortlicher der Wealth Management-Aktivitäten die Direktion der Region Romandie, wie die UBS am Freitag mitteilte. Er löst Cyril Meury ab, der eine langfristige Auszeit nimmt. Die Aufgaben von Meury als Leiter Privatkunden der Region Romandie übernimmt Gabriel Epiney, der zur Zeit Verantwortlicher für diesen Geschäftsbereich im Wallis ist. Neuer Verantwortlicher für die Unternehmenskunden in der Romandie wird Yves Felder, während Stéphane Mathey die Verantwortung für die Institutionellen Kunden in der Westschweiz übernimmt.

Bourlod ist seit beinahe 40 Jahren für die UBS tätig, seit 2013 als Regionalleiter Wealth Management in der Romandie und seit 2016 Segment Head Executives & Entrepeneurs Wealth Management Schweiz.