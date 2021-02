UBS MSCI SRI ETFs: Mehrwert dank weniger CO2

UBS Asset Management übernahm mit der Lancierung der ersten nachhaltigen ETFs im Jahr 2011 eine Pionierrolle.



UBS Asset Management ist schon seit über 20 Jahren im Bereich der nachhaltigen Anlagen tätig und übernahm auch mit der Lancierung der ersten nachhaltigen ETFs im Jahr 2011 eine Pionierrolle. Inzwischen beträgt das Anlagevolumen dieser Produkte mehr als 10 Milliarden US-Dollar.¹ Seither wurden die Methoden zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien verfeinert, und nun wird auch der Einfluss auf das Klima gemessen an den CO2-Emissionen bei den nachhaltigen ETFs berücksichtigt.

Neu: Indizes mit strengeren Kriterien

Der bisherige Ansatz, die MSCI SRI-Aktienindizes nachzubilden, wird grundsätzlich beibehalten. Unser Bestreben, die bewährten Nachhaltigkeitskriterien durch den Einbezug von klimarelevanten Kriterien zu ergänzen, entspricht einem klaren Marktbedürfnis. Deshalb haben wir zusammen mit MSCI neue Indizes entwickelt, deren "Fussabdruck" in Bezug auf CO2-Emissionen deutlich geringer ist, aber die bewährte Best-In-Class Selektion beibehält. Der Prozess zur Bestimmung der jeweiligen Indizes besteht aus vier Schritten:

1. Aus einem breiten Anlageuniversum werden die bezüglich CO2-Emissionen schlechtesten 10% der Unternehmen ausgeschlossen. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden die schlechtesten 10% hinsichtlich der potenziellen Emissionen.

2. Nicht in den Index aufgenommen werden Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien gemäss dem MSCI-SRI-Ansatz fallen. Davon betroffen sind z.B. die Bereiche Waffen, Tabak, Glücksspiele oder gentechnisch veränderte Organismen.

3. Danach werden Firmen mit Geschäftsbereichen herausgefiltert, die unmittelbar schädlich fürs Klima sind wie z.B. der Kohleabbau oder der Betrieb von Kohlekraftwerken. Neu gilt hier eine Nulltoleranz, d.h. es werden auch jene Firmen ausgeschlossen, die nur einen geringen Teil ihres Umsatzes im betreffenden Bereich erzielen.

4. Der letzte Schritt ist die Selektion der gemäss ESG-Rating 25% bestplatzierten Unternehmen pro Sektor gemäss dem Global Industry Classification Standard.

Das Resultat dieser Anpassung sind Indizes, die im Vergleich zu den bisherigen Indizes ein deutlich günstigeres CO2-Profil haben. Die folgende Grafik zeigt das ESG-Score sowie das ESG-Rating des MSCI World SRI Low Carbon Select-Index im Vergleich zum bisherigen MSCI World SRI- und dem breiten MSCI World-Index. Noch aussagekräftiger ist der Vergleich in Bezug auf die CO2-Intensität: Die entsprechende Kennzahl (geschätzte CO2-Emissionen in Tonnen im Verhältnis zu Umsatz in Millionen Dollar) kann gegenüber dem bisherigen SRI-Index um rund zwei Drittel und gegenüber dem MSCI World gar um etwa drei Viertel reduziert werden. Dies zeigt, dass sich durch den Ausschluss von wenigen, aber gewichtigen Schadstoff-Emittenten das Klima-Profil substanziell verbessern lässt.

Wenig Anpassungen mit grosser Wirkung



Quelle: UBS Asset Management, MSCI ESG Manager. Indexzusammensetzung per 18. November 2020. ESG-Daten per 27. November 2020





Überzeugende risiko-adjustierte Performance

Wäre der MSCI World SRI Low Carbon Select-Index schon vor einigen Jahren konstruiert worden, hätte er gegenüber den anderen beiden Indizes eine Outperformance erzielt. Das Backtesting mit Marktzahlen zeigt, dass z.B. letztes Jahr der Kursrückgang infolge des COVID-19-Ausbruchs im Frühjahr weniger ausgeprägt war und die Erholung im zweiten Halbjahr stärker ausfiel. Über die gesamte Untersuchungsperiode von sechs Jahren war zudem die Volatilität des neuen Index leicht tiefer, was bestätigt, dass er ein günstigeres Rendite-Risiko-Profil aufweist.

Sämtliche UBS MSCI SRI ETFs bilden neu ihre jeweiligen MSCI SRI Low Carbon Select Indizes nach und sind somit sehr effiziente Anlagelösungen, die durch den Klimawandel bedingte Chancen nutzen und Risiken begrenzen können.

Erfahren Sie mehr hier

Eine Übersicht mit allen nachhaltigen ETFs finden Sie hier

¹ UBS Asset Management. Daten per 30. Oktober 2020.

