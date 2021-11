UBS-Outlook: Unternehmen erwarten nächstes Jahr stabilen Franken

Der Franken ist für Schweizer Unternehmen zentral. 800 von der UBS befragte aussenhandelsorientierte Unternehmen rechnen 2022 mit einem stabilen Franken zum Euro, bei leichter Tendenz zur Schwäche im späteren Verlauf. Den Franken-Dollar-Kurs erwarten die meisten in der bisherigen Bandbreite. Also kein Sturm an der Währungsfront.