UBS verkauft Minderheitsbeteiligung am Clearstream Fund Centre

UBS verkauft ihre verbleibende Minderheitsbeteiligung von 48,8% am Clearstream Fund Centre für rund 390 Mio. CHF an die Deutsche Börse. Vereinbarungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch Clearstream an UBS sowie eine Kooperationsvereinbarung über gemeinsame Dienstleistungen für Bank- und Versicherungskunden bleiben bestehen.