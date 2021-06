Union Investment engagiert neuen Leiter Portfoliomanagement

Andreas Köster, Chief Investment Officer, Union Investment



Andreas Köster leitet neu bei Union Investment ab 1. September das Fondsmanagementteam mit 300 Mitarbeitern und verantwortet die Strategie für ein Anlagevolumen von rund 306 Mrd. Euro, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Er tritt die Nachfolge von Frank Engels an, der das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlässt, um sich bei der DWS neuen Herausforderungen zu stellen (investrends.ch berichtete).

Der 52-jährige Köster war seit 2017 als CIO Global Asset Allocation weltweit für die strategische und taktische Asset Allocation des UBS Global Wealth Management verantwortlich. Zuvor war er von 2009 bis 2017 Head Multi Asset bei UBS Asset Management. In seinen früheren beruflichen Stationen war er von 1997 bis 2009 in verschiedenen leitenden Asset-Allocation-Positionen bei Schroders in London, AXA Investment Managers und der ADIG in Frankfurt tätig. Köster ist DVFA Analyst und ein CFA Charterholder. Ausserdem hält er einen MBA der Brown University/USA und der IE/Spanien.