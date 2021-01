Venture-Capital-Investor in Advisory Board von Gentwo

Spiros Margaris, Mitglied des Advisory Boards von Gentwo



Der Venture-Capital-Investor und Futurist Spiros Margaris wird neues Mitglied des Advisory Boards von Gentwo, wie der Zürcher Verbriefungsspezialist am Donnerstag mitteilte. Bislang hat sich der Schweizer laut Gentwo vor allem international einen Namen gemacht. Bekannt geworden sei der mehrfach ausgezeichnete Finanz-Vordenker unter anderem durch seine Aktivitäten als Senior-Berater mehrerer internationaler Unternehmen, zu denen auch zwei Unicorns – die Berliner wefox Group sowie das saudische STC Pay – gehören. Beide Unternehmen weisen eine Bewertung von jeweils über eine Milliarde US-Dollar auf. 2021 nehme der Finanz-Influencer, der als erster das "The Triple Crown"-Ranking erreicht habe, die Schweiz ins Visier und in den Fokus seiner weiteren Aktivitäten.