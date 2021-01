Veränderung im UBS-Verwaltungsrat

Beatrice Weder di Mauro



Der UBS-Verwaltungsrat hat am Freitag bekanntgegeben, dass Beatrice Weder di Mauro den Verwaltungsrat über ihre Entscheidung informiert habe, sich aus dem Verwaltungsrat der UBS zurückzuziehen, nachdem sie diesem seit 2012 angehörte.

Verwaltungsratspräsident Axel Weber sagte, Weder di Mauro habe dem Verwaltungsrat und ihm persönlich immer wichtige Einblicke in internationalen Wirtschafts- und Finanzfragen gegeben. Aufgrund der Covid-19 Pandemie und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise sei sie im vergangenen Jahr verstärkt gebeten worden, internationale Regierungsinstitutionen zu beraten.

Seit 2019 ist Weder di Mauro Professorin für internationale Wirtschaftswissenschaften am Graduate Institute Geneva (IHEID) und seit 2018 Präsidentin des Centre for Economic Policy Research in London sowie seit 2016 Research Professor und Distinguished Fellow am Emerging Markets Institute der INSEAD in Singapur.