Von Crypto Finance zu Incore Bank

Pirro Morandi, Head Client Relationship & Sales, Incore Bank



Incore Bank hat Pirro Morandi zum Head Client Relationship & Sales ernannt, wie das Finanzinstitut am Montag mitteilte. In seiner neuen Funktion ist er für die weltweite Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen verantwortlich.

Morandi bringt für seine neue Aufgabe langjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking, Investments und Financial Markets mit. Sein Wechsel zu Incore Bank erfolgt von der Crypto Finance, wo er zuletzt als Head of Business Development tätig war. Zuvor bekleidete er verschiedene Positionen als Emerging Markets Fixed Income Sales und als Investment Consultant bei der Credit Suisse sowie als Relationship Manager bei Clariden Leu. Pirro Morandi hat einen Bachelor of Science in Business Administration mit Schwerpunkt Banking & Finance.