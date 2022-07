von Swiss Life zu DJE Kapital

Maike Kolbeck, Mediensprecherin für die Schweiz, Österreich und Deutschland, DJE Kapital (Bild: ZVG)



DJE hat mit Maike Kolbeck eine neue Mediensprecherin für die Schweiz, Österreich und Deutschland engagiert, wie der deutsche Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. Sie berichtet an Johannes Zenner, Leiter Marketing & PR bei DJE. Kolbeck studierte Amerikanistik, Germanistik und Medienkultur an der Universität Hamburg und promovierte im Fach Amerikanistik. 2021 schloss sie zudem den Executive MBA an der Technischen Universität München ab. Vor ihrem Wechsel zu DJE war sie seit 2020 als Communications Manager bei Swiss Life Asset Managers tätig. Zuvor arbeitete sie bei der Bayerischen Versorgungskammer als Pressesprecherin und Leiterin Unternehmenskommunikation, bevor sie dort die Projektleitung Standortentwicklung übernahm. Maike Kolbeck verfügt über rund 16 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation, ein Schwerpunkt ist das Asset Management.