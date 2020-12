Vontobel AM eröffnet Niederlassung in Japan

Goji Yoshino, Country Head Japan, Vontobel Asset Management



Goji Yoshino, der neue Country Head Japan bei Vontobel Asset Management, werde für die Pflege der Beziehungen zu Finanzinstituten, Consultant Relations und den Aufbau neuer Vertriebspartnerschaften verantwortlich sein und dabei die Multi-Boutique-Kapazitäten von Vontobel nutzen, teilte Vontobel AM am Mittwoch mit. Yoshino ist ein Institutional-Sales-Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Asset Management. Bevor er zu Vontobel kam, war er bei BlueBay Asset Management tätig, wo er als Head of Institutional Sales die Betreuung von Finanzinstituten, öffentlichen und betrieblichen Pensionskassen sowie von Beratern verantwortete. Zuvor war er bei Goldman Sachs Asset Management im Bereich Institutional Sales and Client Service tätig.

Vontobel AM betreut institutionelle Kunden und Berater in Japan seit 2010. Die Niederlassung von Vontobel in Japan ist dort als "Investment Advisory and Agency Business" registriert.