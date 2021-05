Vontobel AM stärkt Präsenz in der Schweiz

Jean-François (Jeff) Grun, Senior Relationship Manager, Vontobel Asset Management



Jean-François (Jeff) Grun wird in seiner neuen Rolle als Senior Relationship Manager in Genf für die Ausweitung der dedizierten Marktexpertise auf Intermediärkunden in der französischsprachigen Schweiz zuständig sein, wie Vontobel Asset Management am Montag mitteilte.

Grunkann auf mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung im Asset Management verweisen. Er kommt von Franklin Templeton, wo er als Senior Sales Executive für die Betreuung von Intermediär- und institutionellen Kunden in der Romandie verantwortlich war. Davor hatte er leitende Positionen im Bereich Kunden- und Beraterbeziehungen bei Merrill Lynch, der Deutschen Bank und der Credit Suisse inne. Er hat einen wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor of Arts der Universität Genf.