Vontobel baut Präsenz in Nordeuropa aus

Vontobel bringt in Norwegen eine Reihe von Hebelprodukten auf den Markt und baut damit seine Präsenz in den nordischen Ländern weiter aus. Das Investmenthaus gehört nun zu den führenden europäischen Anbietern in Nordeuropa. Das Angebot von Vontobel in Norwegen richtet sich sowohl an private als auch an institutionelle Kunden.