Vontobel baut Team in Basel weiter aus

Vontobel verstärkt sein Vermögensverwaltungsteam in Basel.



Alain Bouvrot und Mathias Eichenberger werden zum 1. August 2020 das Beraterteam von Vontobel Wealth Management in Basel unter der Leitung von Daniel Schüpbach verstärken.

Alain Bouvrot



Beide waren bislang als Senior Relationship Manager im Wealth Management der UBS tätig und verfügen laut Medienmitteilung über langjährige Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Schweizer Privatkunden. Zudem seien sie mit der Region Basel beruflich wie auch familiär stark verbunden. Basel ist einer von insgesamt 13 Schweizer Standorten von Vontobel. Im Zuge der Akquisition der Notenstein La Roche Privatbank vor zwei Jahren, vergrösserte Vontobel seine Präsenz in Basel und zog in das ehemalige La Roche-Stammhaus ein. Insgesamt betreuen rund 35 Mitarbeitende aus dem Wealth Management und Asset Management die Kundschaft in und um Basel. Hinzu kommt die Partnerschaft mit regional ansässigen unabhängigen Vermögensverwaltern.

Mathias Eichenberger



"Basel zählt in unserem Heimmarkt Schweiz zu den Wachstumsstandorten, den wir auch in Zukunft gezielt weiter ausbauen werden. Der Bedarf an Finanzberatung und damit an aktiver Vermögensverwaltung wird auch in Zukunft hoch sein. Daran hat die Coronakrise nichts geändert. Schliesslich haben bislang alle Krisen gezeigt, dass der Kapitalmarkt auf lange Sicht jede andere Anlage geschlagen hat. Darüber hinaus bleiben niedrige Zinsen oder aber auch die Vorsorge für das Alter feste Themen auf der Traktandenliste unserer Kunden", lässt sich Daniel Schüpbach, Leiter Vontobel Wealth Management in Basel, in der Mitteilung zitieren.