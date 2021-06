Vontobel engagiert Branchenexpertin für neu aufgelegten Impact-Fonds

Elena Tedesco, Portfoliomanagerin, Vontobel



Die Portfoliomanagerin Elena Tedesco wird den neu aufgelegten Vontobel Fund II – Global Impact Equities verantworten, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Vor ihrem Eintritt bei Vontobel war sie bei Federated Hermes tätig, wo sie als Co-Portfoliomanagerin für ESG-Strategien in den globalen Emerging Markets und als Director of Sustainability für das Team Global Emerging Markets zuständig war.

Tedesco verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in fundamentale Aktienanalysen und -engagements und zeichnete verantwortlich für die Entwicklung des Anlageansatzes in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG für die Emerging-Markets-Aktienstrategien von Federated Hermes. Davor arbeitete sie als Analystin bei Deminor, einer in Belgien ansässigen unabhängigen Research-Boutique, die mittlerweile zu ISS innerhalb der Gruppe Deutsche Börse gehört. Sie besitzt einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaftslehre und einen Master in European Economic Affairs des College of Europe. Darüber hinaus ist sie Chartered Financial Analyst (CFA).