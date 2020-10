Vontobel holt Fixed-Income-Spezialisten von Pictet

Simon Lue-Fong, Leiter der Fixed Income Boutique und Mitglied des Asset Management Executive Committee, Vontobel



Simon Lue-Fong ist per 1. Oktober neuer Leiter der Fixed Income Boutique und Mitglied des Asset Management Executive Committee, wie Vontobel am Donnerstag mitteilte. Er verfügt über 29 Jahre Erfahrung als aktiver Anleiheanleger. Davor war er verantwortlich für Pictets Emerging Markets Fixed-Income-Bereich, den er innerhalb von 13 Jahren von weniger als 1 Mrd. auf 32 Mrd. US-Dollar aufbaute. In seinen früheren Portfoliomanagement-Positionen deckte er Anlagen in den Bereichen globale Anleihen, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen ab.

"Diese Ernennung ist ein Beispiel für unser Engagement bei der Einstellung von Spitzentalenten und der Entwicklung unserer Investmentkapazitäten", lässt sich Axel Schwarzer, Head of Vontobel Asset Management, in der Medienmitteilung zitieren.

Vontobels Anleihegeschäft wurde im Jahr 1988 gegründet und beschäftigt inzwischen über 50 Anlageexperten in London, Zürich, New York und Hongkong angewachsen. Das Geschäft umfasst TwentyFour Asset Management mit Sitz in London sowie die Fixed Income Boutique mit Sitz in Zürich und verwaltet Kundenvermögen von insgesamt 45 Milliarden US-Dollar.