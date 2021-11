Vontobel kooperiert für ESG-Lehrgang mit AZEK

ESG-Kenntnis gehört heute zum Grundgerüst in der Kundenberatung von Banken und Vermögensverwaltern. (Bild: Shutterstock.com/fizkes)



Vontobel ist der erste grosse Schweizer Finanzdienstleister, der eine Zusammenarbeit mit AZEK im Studiengang ESG-CA für Kundenberater lanciert.

Seit Frühling bietet AZEK den digitalen Lehrgang zum Zertifikat ESG-CA für Kundenberater an. Die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess erfordert von den Kundenberatern das entsprechende Know-how über nachhaltige Anlagen und das Zusammenspiel der ESG-Faktoren, so das Ausbildungszentrum.

Der Lehrgang qualifiziert dazu, die Kundschaft kompetent zum Thema zu informieren und die für sie passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen. Laut AZEK-CEO Andreas Jacobs schliesst der ESG-CA eine Lücke im Ausbildungsangebot für Finanzfachleute.

Bis Ende Februar 2022 absolvieren die rund 300 Vontobel Kundenberaterinnen und -berater sowie Investment Consultants den Studiengang. Die ersten davon haben die Prüfung schon im Oktober 2021 erfolgreich absolviert.

Vontobel hat seit den 1990er-Jahren Angebot und Kompetenz bei nachhaltige Anlagen stetig ausgebaut. Im Jahr 2020 wurde die Bank an den "Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA)" als bestes Schweizer Asset-Management-Unternehmen ausgezeichnet.