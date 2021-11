Vontobel öffnet Fixed Income Boutique für Kunden in Nordamerika

Drei Schwellenländer-Anleihenstrategien stehen neu US- und kanadischen institutionellen Investoren zur Verfügung. (Bild:Shutterstock.com/photon photo)



Emerging-Markets-Anleihen sind bei Vontobel eine Hauptanlagesäule, sagt Simon Lue-Fong, Head of Fixed Income. Durch nachhaltige und hohe risikobereinigte Renditen gegenüber der Vergleichsgruppe und dem Markt sei es der Bank gelungen, einen globalen Kundenstamm mit in den letzten Jahren "signifikantem Wachstum" aufzubauen.

Die Fixed Income Boutique von Vontobel bietet Lösungen in den Bereichen Global Credit, Global Bonds, Emerging Markets und Flexible Strategies an. Die drei Strategien Emerging Markets Debt Strategie, Emerging Markets Corporate Bond Strategie und Emerging Markets Blend Strategie stehen neu auch US-amerikanischen und kanadischen institutionellen Investoren offen.

"Immer mehr Anleger in den USA sind auf der Suche nach neuen Lösungen, die Renditen und Diversifizierung bieten, aber gleichzeitig die Risiken in Schach halten", erklärt Thomas Wittwer, CEO von Vontobel Asset Management, Inc. US, den Schritt.

Die Strategien basieren auf einem aktiven Anlageansatz mit Bottum-up-Fokus. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren soll die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale zusätzlich Portfolios verbessern und gleichzeitig die Wertvorstellungen der Kunden widerspiegeln, wie Vontobel mitteilt.