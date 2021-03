Vontobel verstärkt globales Fixed Income Team

Vontobel baut das Fixed Income Team aus.



Vontobel hat am Mittwoch die Anstellung von vier Anlagespezialisten bekannt gegeben. Marc van Heems ist als Portfoliomanager ab sofort für die Global Corporate Bond Strategy in Zürich tätig. Er stösst zu Vontobel von Lombard Odier Investment Management, wo er als Portfoliomanager für den Bereich European and Emerging Markets Credit für die aktive Umsetzung von Trades in Anleihen mit Investment-Grade- und BB-Rating verantwortlich war, einschliesslich vorrangiger und nachrangiger Cash Bonds und Credit Default Swaps. Als Kreditanalyst betreute er Branchen ausserhalb des Finanzsektors in Industrieländern und Asien, darunter Autos/Zulieferer, Verteidigung/Luft- und Raumfahrt, Investitionsgüter, chinesische Immobilien sowie erneuerbare Energien und Energie in Indien.

Pamela Gelles verstärkt das New Yorker Büro als Senior Credit Analyst im Developed Market Corporate Bonds Team. Zuvor war sie acht Jahre bei BNP Paribas Asset Management tätig, wo sie als Kreditanalystin sowohl Investment-Grade- als auch High-Yield-Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Gastgewerbe und Transportwesen betreute und eine ESG-Methodik für die Kreditanalyse des Unternehmens mitentwickelte und umsetzte. In den Jahren zuvor war Gelles bei BNY Mellon Asset Management, Foresters Financial, NLI International und The Carlyle Group in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem im Gesundheitswesen und in Versorgungsunternehmen. Ihre Karriere begann sie bei Standard & Poor’s, wo sie zwölf Jahre lang als Ratinganalystin tätig war.

Jean-Michel Manry hat die Leitung des Fixed Income Trading in Zürich übernommen. Er ist ein erfahrener Operations- und Trading-Manager mit Kompetenzen in den Bereichen Derivate, Fixed Income und Devisen. Er stösst von Rama Capital zu uns, einem in Genf ansässigen Family Office, wo er als Operational und Trading Advisor tätig war. Davor war Manry 18 Jahre lang bei Pictet Asset Management tätig, wo er die Positionen Head of Fixed Income Trading und später Head of Buy-side Trading for Multi-Asset Strategies innehatte.

Nicolas Hauser hat seine Tätigkeit als Fixed Income Trader in Zürich aufgenommen. Er war zuvor bei Fisch Asset Management tätig, wo er für Trading und Ausführung von Unternehmensanleihen und Wandelanleihen sowie für Devisen und Futures verantwortlich war. Zu seinen Kompetenzen gehören auch der Handel mit Futures für CTA Managed Futures Accounts und die Absicherung von Zinsrisiken.

Vontobel bietet seit 1988 Lösungen im Bereich Fixed Income an. Die Fixed Income Boutique verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 24 Mrd. Franken in den Bereichen Global Credit, Global Bonds, Emerging Markets und Flexible Strategies. Das Fixed Income Team besteht aus insgesamt 41 Anlagespezialisten mit Sitz in Zürich, New York und Hongkong.