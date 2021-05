Vontobel verstärkt Investmentkompetenz

Christel Rendu de Lint, Deputy Head of Investments, Vontobel



Christel Rendu de Lint, die seit 2007 als Head of Fixed Income bei der Union Bancaire Privée (UBP) in Genf tätig war, ist neue Deputy Head of Investments 2021 bei Vontobel, wie die Bank am Montag mitteilte. In ihrer neuen Rolle übernimmt sie die Leitung der Sustainable Equity Boutique und der WM Investment & Thematics Boutique.

Für das Portfoliomanagement der Sustainable Equity und WM Investment & Thematics Boutique zeichnen unverändert die Boutique Heads Hans Speich beziehungsweise Dan Scott mit ihren Anlageteams verantwortlich. Darüber hinaus wird Rendu de Lint das Investment Services sowie das Risk & Performance Team mit den Team Heads Gary Thompson beziehungsweise Sri Moorthy führen. Rendu de Lint wird auch Mitglied des Global Executive Board von Vontobel und berichtet an Zeno Staub, CEO und Leiter Investments.