Vontobel verstärkt sein Corporate-Bond-Team

Stella Ma, Lead Portfolio Manager, Vontobel



Vontobel Asset Management verstärkt sein Corporate-Bond-Team mit Stella Ma als Lead Portfolio Manager für die globale Hochzinsanleihenstrategie, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Vor ihrem Eintritt bei Vontobel warMa bei Julius Bär Investment Management tätig, wo sie für die Einführung und das Management der globalen High-Yield-Strategie verantwortlich zeichnete. Davor war sie Portfolio Manager und Partner bei BlueCrest Capital Management in London und Genf, wo sie für Long-Short-Strategien im Bereich Hochzinsanleihen, Crossover-CDS und europäische Unternehmensanleihen zuständig war. Erfahrungen mit Hochzinsanleihen gewann Ma als Kreditanalystin bei Morgan Stanley und ING Financial Markets in London und Amsterdam. Sie verfügt über einen Master of Science in Rechnungs- und Finanzwesen der London School of Economics und ist Chartered Financial Analyst (CFA).