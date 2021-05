Vontobel verstärkt sich weiter in München

Marel Weideneder, Leiterin der Wealth-Management-Niederlassung München der Bank Vontobel Europe



Marel Weideneder, Mitglied der Geschäftsleitung Vontobel Wealth Management München, hat zum 1. Mai 2021 die Leitung der Wealth-Management-Niederlassung München der Bank Vontobel Europe übernommen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Bislang hatte Thomas Fischer neben seiner Rolle als Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe die Münchner Wealth-Management-Niederlassung geleitet. Mit der neuen Aufgabenteilung trage Vontobel dem stetigen Wachstum der vergangenen Jahre Rechnung, heisst es in der Medienmitteilung.

Zudem hat Vontobel für die Niederlassung München Andreas Hierl als weiteren Senior Relationship Manager zum 1. Mai 2021 gewinnen können. Hierl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Beratung von Wealth-Management-Kunden und stösst von der Credit Suisse Private Banking zu Vontobel. Insgesamt betreuen heute rund 20 Vermögensverwaltungsexperten in München und Hamburg, zusammen mit dem Team in Zürich, die in Deutschland domizilierten Kunden.