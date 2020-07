VP Bank baut skandinavisches Geschäft weiter aus

Die VP Bank (Luxembourg) übernimmt das Private Banking der schwedischen Öhman Bank in Luxemburg.



Die VP Bank (Luxembourg) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Private Banking der Öhman Bank in Luxemburg unterzeichnet. Wie das liechteinsteinische Finanzinstitut am Mittwoch mitteilte, beinhaltet die Transaktion in Form eines Asset Deals die Übernahme eines Kundenberaterteams von 11 Mitarbeitenden sowie Kundenvermögen von rund 760 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll spätestens bis zum 1. Januar 2021 abgeschlossen werden. Die bisherigen (Private Banking) Kunden der Öhman Bank, bei denen es sich mehrheitlich um skandinavische Unternehmer und Investoren handelt, werden weiterhin von ihrem persönlichen Berater in Luxemburg betreut.

"Die VP Bank Gruppe konzentriert sich weiterhin auf Akquisitionen, die zu ihrer Strategie und Kultur passen. Die Transaktion mit der Öhman Bank steht im Einklang mit den Wachstumszielen unserer "Strategie 2025" und trägt wesentlich zum Ausbau unserer Aktivitäten im Luxemburger sowie skandinavischen Markt bei", bekräftigt Paul Arni, CEO der VP Bank Gruppe, die Wachstumsstrategie der VP Bank.

Der Eintritt der VP Bank in den skandinavischen Markt erfolgte Im Oktober 2018 mit der Übernahme der Luxemburger Investmentfonds der schwedischen Finanzdienstleistungsgruppe Carnegie sowie der Luxemburger Private-Banking-Aktivitäten der Catella Bank mit Hauptsitz in Schweden.

Die Öhman Bank wurde 2006 als internationale Private-Banking-Sparte der 1906 gegründeten und im Familienbesitz stehenden schwedischen Finanzgruppe Öhman mit Sitz in Stockholm gegründet. Die Bank bietet massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Wertschriftenhandel, Finanzberatung, Finanzierung und Wertpapierverwahrung.