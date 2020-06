VP Bank ernennt Head Intermediaries Private Banking

Tobias Wehrli, Leiter des Bereichs Intermediaries & Private Banking, VP Bank



Tobias Wehrli übernimmt per 1. Juli 2020 die Leitung des Bereichs Intermediaries & Private Banking bei der VP Bank und nimmt Einsitz in die Gruppenleitung, wie die liechtensteinische Bank am Mittwoch mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Christoph Mauchle an, der Ende September 2020 die Bank verlässt. Wehrli verfüge als ausgewiesener Finanzfachmann mit einem hervorragenden Leistungsausweis und langjähriger Geschäftserfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche sowie im Bereich Intermediäre über fundierte Kenntnisse in diesem Kernbereich der VP Bank, heisst es in der Medienmitteillung.

Wehrli steht seit 2015 als Head Intermediaries in den Diensten der VP Bank. Zuvor war er als Desk Head External Asset Managers bei der St. Galler Kantonalbank und als Partner der Financial Architects Schweiz tätig. Seine Karriere begann er 1993 bei der UBS, bevor er 2001 zur Credit Suisse Group wechselte. Wehrli verfügt über ein Executive MBA der FH St. Gallen und einen Abschluss in Wirtschaft der FHS St. Gallen.