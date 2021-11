VP Bank: Lars Kaiser wird Head Group Sustainability

Lars Kaiser tritt seine neue Funktion am 1. März 2022 an. (Bild: zvg)



Der Nachhaltigkeistplan 2026 ist ein wichtiger Pfeiler in der Gesamtstrategie der VP Bank und umfasst unter anderem die Initiative «Investing for Change» zur vollständigen Integration von Nachhaltigkeit im gesamten Beratungs- und Anlageprozess.

In der Rolle als Head Group Sustainability verantwortet Dr. Lars Kaiser die Umsetzung des Nachhaltigkeitsplans, die Projektleitung für den EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, vertritt die VP Bank in internen und externen Fach- und Arbeitsgruppen und koordiniert die Nachhaltigkeitskommunikation.

Lars Kaiser verfügt über langjährige wissenschaftliche und praktische Erfahrung im Bereich Sustainable Finance. Seit 2015 ist er Assistenzprofessor für Bank- und Finanzmanagement am Institut für Finance der Universität Liechtenstein. Von 2014 bis 2020 war er zudem Forschungspartner der OLZ AG.

Im Jahr 2020 hat er gemeinsam mit dem Center for Social and Sustainable Products eine Auftragsstudie für das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) zum Thema «Überblick zur Klimawirkung durch Massnahmen von Finanzmarktakteuren» verfasst. Lars Kaiser ist ausserdem regelmässiger Vortragender und Ansprechpartner für diverse Fachverbände in Liechtenstein und der Schweiz rund um das Thema ESG und Impact Investing.