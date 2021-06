VP Fund Solutions mit neuem Mitglied der Geschäftsleitung

Wolfdieter Schnee, neu in der Geschäftsleitung von VP Fund Solutions in Liechtenstein



Wolfdieter Schnee wird mit Wirkung zum 1. Juli 2021 neues Mitglied der Geschäftsleitung von VP Fund Solutions in Liechtenstein, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Er wird seine aktuelle Funktion als Head of Client Services bei VP Fund Solutions beibehalten und soll zur Stärkung der Kundenorientierung beitragen.

Schnee arbeitet seit 2016 bei VP Fund Solutions in Liechtenstein. Davor war er Director bei Valartis Fund Management Liechtenstein. Schnee verfügt über einen Master of Science in Banking und Financial Management der Universität Liechtenstein sowie einen Master of Legal Studies in European Business Law der Wirtschaftsuniversität Wien und ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

VP Fund Solutions ist das internationale Fondskompetenzzentrum der VP Bank Gruppe und an den Fondsplätzen Liechtenstein und Luxemburg vertreten.