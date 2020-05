Wachstumsverstärkung für Vontobel Wealth Management

André Bantli, Leiter Investment Distribution & Client Management, Vontobel Wealth Management



André Bantli wird zum 1. Juni 2020 Leiter Investment Distribution & Client Management bei Vontobel Wealth Management, wie einer internen Mitteilung der Zürcher Privatbank vom Mittwoch zu entnehmen ist. Bettina Arias wird sich als Leiterin Client Services & Risk Management komplett auf die Bereiche Revenue & Offering Management, Wealth Planning, Risk Management & Governance sowie Business Management fokussieren. Bantli wird für das Distribution Management, Investment Advisory, Structured Product Advisory, Research und Key Client Management sowie Life Insurance Advisory verantwortlich zeichnen.

Er stösst von Blackrock zu Vontobel, wo er sich zuletzt als Deputy Country CEO Blackrock Switzerland & Co Head iShares – Wealth Investment Solutions auf die strategische Kundenpositionierung von Blackrock in der Schweiz sowie für den Ausbau der digitalen Vertriebskanäle fokussierte. Darüber hinaus leitete er den Vertrieb und war damit für ein Geschäft mit 98 Mrd. US-Dollar verwaltete Vermögen zuständig. Seine ersten beruflichen Karriereschritte machte Bantli, der an der Fachhochschule Zürich und der University of Chicago Booth studierte, bei der Credit Suisse in der Schweiz, im Mittleren Osten, den USA und in Asien.