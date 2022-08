Wandelanleihen zeigen sich solide

Die Anlagegruppe Wandelanleihen Global (CHF hedged) setzt auf einen mehrstufigen Investitionsentscheidungsprozess, der auch sicherheitsbewusste Investoren überzeugt. (Bild: zvg)



Im Vergleich zu den sehr guten Jahren 2020 und 2021 präsentieren sich die Emissionen von Wandelanleihen in diesem Jahr eher bescheiden. Bei einer aktuellen Marktgrösse von 500 Milliarden US-Dollar beläuft sich das Emissionsvolumen für das laufende Jahr 2022 derzeit auf 16 Milliarden US-Dollar. In der ersten Jahreshälfte haben insbesondere in Europa und Amerika vor allem die Aktienmärkte an Wert verloren. Diese machen den grössten Teil des Marktes für Wandelanleihen aus. Gefallen sind die Anleihenkurse vor allem aufgrund der bereits erfolgten und noch zu erwartenden Zinserhöhungen in Amerika und Europa. Angesichts der überdurchschnittlichen Volatilität gibt es aber durchaus auch Handelspotenzial.

Die Anlagegruppe Wandelanleihen Global (CHF hedged) der Zürich Anlagestiftung verschafft Schweizer Pensionskassen Zugang zu global diversifizierten Wandelanleihen. Die seit 2006 bestehende Anlagegruppe Wandelanleihen Global weist nicht nur einen langen Track Record aus, sie übertraf sowohl seit Ausgabe als auch über den Beobachtungszeitraum von ein, zwei und fünf Jahren stets ihre Benchmark.

Erfahrene Teams mit dedizierten Analysten vom beauftragten Manager Advent Capital Management investieren in den unterschiedlichen Branchen in die interessantesten Wandelanleihen mit den attraktivsten Risiko- und Ertragseigenschaften. Da viele Titel kein Rating einer grossen Ratingagentur besitzen, ist dazu ein gründliches Credit Research erforderlich. Durch aktives Management erschliessen sich zusätzliche Alphaquellen. Dazu gehören zielgerichtete "Bottom-up"-Researches, sorgfältige Kreditanalysen potenzieller Schuldner sowie ein Fundamentaldaten-Check inklusive eines Kredit-, Aktien- und Volatilitätsausblicks.

Eine Investition in Wandelanleihen stellt eine attraktive Anlagelösung dar, bei der Anleihen in Aktien des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden können. Investoren profitieren in Zeiten steigender Zinsen von der guten Performance der Wandelanleihen. Nennenswerte Vorteile sind:

Effiziente Nutzung der Konvexität, d.h. Partizipation am Aktienanstieg und Schutz vor hohen Kursrückschlägen

Outperformance bei Zinsanstiegen

Profitieren von steigender Volatilität

Erhöhung der Diversifikation

Aktives Management

Wandelanleihen sind eine "Think Outside the Box"-Investmentlösung und ein wirkungsvolles Instrument zur Diversifizierung eines Portfolios. Die Anlagegruppe Wandelanleihen Global (CHF hedged) setzt auf einen mehrstufigen Investitionsentscheidungsprozess, der auch sicherheitsbewusste Investoren überzeugt. Aufgrund einer umfassenden Expertise wählt das gut vernetzte Team von Advent Capital Management die passenden Investitionsopportunitäten aus. Zurich Invest AG als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung verleiht dem Anlagegefäss den "Swiss Finish". So ist sichergestellt, dass die Struktur und die Investments für Schweizer Pensionskassen geeignet sind.

Interessiert? Hier geht es zur Übersicht der Anlagegruppe Wandelanleihen Global (CHF hedged).