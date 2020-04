Wechsel bei Indosuez WM in Zürich

Elvio Gasparin, neuer Leiter bei Indosuez Wealth Management in Zürich



Indosuez Wealth Management, eine der fünf grössten Auslandsbanken in der Schweiz, hat Elvio Gasparin zum Leiter der Zürcher Niederlassung ernannt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Gasparin arbeitet seit fast 30 Jahren für die Crédit-Agricole-Gruppe, zu der Indosuez Wealth Management gehört, davon 13 Jahre in leitenden Funktionen für IntesaBCI Bank (Suisse), welche 2003 mit der Crédit Agricole (Suisse) fusionierte. Zwischen 2005 und 2011 leitete Gasparin schon einmal die Niederlassung von Crédit Agricole in Zürich bevor er andere wichtige Führungsaufgaben innerhalb der Bank übernahm, zuletzt als Head Strategic Clients and Business Developments, wo er massgeblich für die erfolgreiche Weiterentwicklung und Implementierung der Geschäftsstrategie von Indosuez verantwortlich zeichnete. Gasparin verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Hochschule St. Gallen (HSG) mit Spezialisierung in Corporate Finance and Accounting und ist Absolvent der Swiss Banking School.