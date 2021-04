Wechsel in der Geschäftsführung der Swiss Fund Data

Roman Aschwanden, Geschäftsführer Swiss Fund Data



Roman Aschwanden übernimmt per 1. April 2021 die Geschäftsführung der Swiss Fund Data und tritt damit die Nachfolge von Erika Kessler an, wie das das Gemeinschaftsunternehmens der Asset Management Association Switzerland und der SIX Swiss Exchange am Mittwoch mitteilte. Swiss Fund Data ist eine Fondsplattform mit über 65’000 Nutzern, die eine effiziente Fondssuche mit entsprechenden Vergleichs- und Analysetools für das breite Publikum zur Verfügung stellt.

Aschwanden ist ein ausgewiesener Experte im Asset- und Fondsmanagement mit langjähriger Führungserfahrung sowie umfangreichem Know-how in den Bereichen Regulierung, Operations, Daten und Strategie. Er verfügt über 18 Jahre Management- und Beratungserfahrung, davon 13 Jahre als CEO in der Asset-Management-Branche. Er hält einen Master of Arts lic.oec.publ. der Universität Zürich.